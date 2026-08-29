Sarıyer'den Antalyaspor'a 2-1 Zafer - Son Dakika
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Sarıyer'den Antalyaspor'a 2-1 Zafer

Sarıyer\'den Antalyaspor\'a 2-1 Zafer
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Bülent Bölükbaşı, Antalyaspor karşısındaki galibiyetle oyuncularının mücadelesinden mutlu olduğunu belirtti.

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Antalyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sarıyer, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı açıklamalarda bulundu. Oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Bölükbaşı, "Maçla ilgili söyleyeceğim tek şey oyuncuların ortaya koymuş olduğu karakter. İlk yarıda başka bir oyun vardı. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Geçen haftanın telafisini bu maçta yapmak zorundaydık. Geçen hafta iyi bir oyun, istek ve arzu vardı. Bu hafta ilk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Daha sonra işimiz kolaylaştı. O anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sarıyer'den Antalyaspor'a 2-1 Zafer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'den Antalyaspor'a 2-1 Zafer - Son Dakika
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