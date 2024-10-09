Sarıyer, Muğlaspor'u Penaltılarda Geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda normal süresi 2-2, uzatma sonunda 4-4 biten maçta, penaltılarda Muğlaspor'u 4-2 üstünlük kuran Sarıyer, bir üst tura yükseldi.
Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip 7. dakikada Oğuzhan'ın golüyle öne geçti. Sarıyer, karşılaşmanın 30 ve 45+2'inci dakikalarında Mertcan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip, 90+4'üncü dakikada Utkan'ın golü ile yeniden beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 2-2 sona erdi.
Uzatmalarda 91. dakikasında Furkan'ın attığı golle ev sahibi ekip yeniden öne geçerken, golden 3 dakika sonra Sarıyer, Taha'nın golüyle beraberliği yakaladı. 104. dakikada Muğlaspor, Savaş'ın penaltı golüyle 4-3 öne geçti. Golden 1 dakika sonra Sarıyer, Merthan'ın golüyle yeniden beraberliği yakaladı. İlk uzatma bölümü 4-4 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Sarıyer, rakibini penaltılarda 4-2 üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tura çıktı.
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