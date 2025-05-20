Sarıyer Spor'da Kongre Kararı Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sarıyer Spor'da Kongre Kararı Alındı

Sarıyer Spor\'da Kongre Kararı Alındı

Başkan Salih Bayraktar, yeni oluşum için kongre kararı aldığını duyurdu ve mevcut kadroyu değerlendirdi.

20.05.2025 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, "Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak" dedi.

D-Smart'ta yayınlanan Haftanın Konuğu programında, Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, gazeteci Faik Gürses'in sorularını yanıtladı. Başkan Salih Bayraktar, 20 yıl sonra tekrar 1. Lig'e yükselen Sarıyer Spor Kulübü'nün geri dönüş hikayesini anlattı. Göreve geldiklerindeki hedefleri aktaran Bayraktar, "Kulüpte kötüye doğru bir gidişat vardı. Biz de sorumluluk bilinciyle ve toplumun da baskısıyla göreve geldik. Taraftarlarımız, kurumlarımız, kanaat önderleri, oyuncular herkes kulübe sahip çıktı. İyi bir takım kurduk. Ama en önemlisi takım ruhu, birlik ve bütünlüğü sağladık. Her kesimden insanı Sarıyer Spor Kulübü çatısı altında birleştirdik ve hedefe doğru ilerledik. 2 yıl önce kulübün kongresinde, aday değilken, yönetici değilken bir konuşma yaptım ve ben "Rotamız şampiyonluk" diyerek bir hedef koydum. Sarıyer'de bir özlem vardı. Biz de bu işin bir parçası olduysak ne mutlu bize. Biz hiç maç ayırt etmedik. Her maç final gibiydi" ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de taraftarların maçlara çok büyük ilgisi olduğunu söyleyen Bayraktar, "Çok iyi futbol oynuyorduk. Hedefiniz olunca, iyi futbol oynayınca seyircimiz katlanarak arttı. Altınordu maçında taraftarlar dışarıda kaldı. Stadımız bize yetmiyor. Kadın seyirci sayımız da artıyor. Rakiplerimizi de çok iyi saygı çerçevesinde ağırladık" diye konuştu.

"Kongre kararı aldık"

Salih Bayraktar yeni sezon yapılanması ile ilgili ise, "Çok iyi bir kadro mühendisliği yapmalıyız. Bir oyuncu alırken en önemli kriterimiz ahlaklı ve karakterli olması. 30 yaş üstü istemiyorum. Genç futbolcular olmasını tercih ettik. Transferin bir an önce başlaması lazım. Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak. Bu oluşumun önünü açmak için bu kararı aldım. Mevcut futbolcuların alacaklarını da sıfırlamaya çalışacağım. Bizim kadar temiz ve borçsuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Mustafa hocadan çok memnunuz ama karar yeni yönetimin"

Başkan Bayraktar teknik direktör Mustafa Sarıgül'ün geleceği ile ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle paylaştı:

"Mustafa hoca çok karakterli bir insan. Çok iyi bir hoca. Biz kendisinden memnunuz. Ben başkan olarak devam etseydim Mustafa hoca ile devam ederdim. Ama yeni gelecek yönetimin kararı ne olur bilemiyorum. Kongrede de kimin aday olacağını bilmiyorum. Kimseyi de işaret etmem."

"Stadımızı 4 tarafı tribünle çevrili hale getireceğiz"

Mevcut stadın artık yetmediğini belirten Salih Bayraktar kapasite artırma konusunda, "Stadın karşısında kapalı spor salonu var. Depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı alındı. Bu salonun olduğu yerde bir tribün projesi yapılmış durumda. En kısa zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilecektir. Bu sezon yetişmez. Bu tribün de tamamlanınca dört tarafı tribünle çevrili kompakt bir stadımız olacak. 1. Lig'de oynamak için aydınlatma eksikliğimiz var. Ancak hazırlıklarımızı tamamladık. En kısa sürede tamamlanacak. 20-25 yıldır tesisleşme konusunda önemli bir ilerleme kaydedemedik. Stadımız yoktu, antrenman sahamız yoktu. Altyapı tesisleri yok denecek durumdaydı. Biz bu eksiklerimizi tamamladık. Tesis projemiz var. Yakın zamanda hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer Spor Kulübü, Salih Bayraktar, Yerel Haberler, Politika, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer Spor'da Kongre Kararı Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao 41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti Geride 6 sayfalık not bıraktı Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum

19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:40
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
08:22
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
08:06
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
08:02
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
08:00
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
07:52
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 20:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıyer Spor'da Kongre Kararı Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.