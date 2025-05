Sarıyer Spor\'da Kongre Kararı Alındı

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, "Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak" dedi.

D-Smart'ta yayınlanan Haftanın Konuğu programında, Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, gazeteci Faik Gürses'in sorularını yanıtladı. Başkan Salih Bayraktar, 20 yıl sonra tekrar 1. Lig'e yükselen Sarıyer Spor Kulübü'nün geri dönüş hikayesini anlattı. Göreve geldiklerindeki hedefleri aktaran Bayraktar, "Kulüpte kötüye doğru bir gidişat vardı. Biz de sorumluluk bilinciyle ve toplumun da baskısıyla göreve geldik. Taraftarlarımız, kurumlarımız, kanaat önderleri, oyuncular herkes kulübe sahip çıktı. İyi bir takım kurduk. Ama en önemlisi takım ruhu, birlik ve bütünlüğü sağladık. Her kesimden insanı Sarıyer Spor Kulübü çatısı altında birleştirdik ve hedefe doğru ilerledik. 2 yıl önce kulübün kongresinde, aday değilken, yönetici değilken bir konuşma yaptım ve ben "Rotamız şampiyonluk" diyerek bir hedef koydum. Sarıyer'de bir özlem vardı. Biz de bu işin bir parçası olduysak ne mutlu bize. Biz hiç maç ayırt etmedik. Her maç final gibiydi" ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de taraftarların maçlara çok büyük ilgisi olduğunu söyleyen Bayraktar, "Çok iyi futbol oynuyorduk. Hedefiniz olunca, iyi futbol oynayınca seyircimiz katlanarak arttı. Altınordu maçında taraftarlar dışarıda kaldı. Stadımız bize yetmiyor. Kadın seyirci sayımız da artıyor. Rakiplerimizi de çok iyi saygı çerçevesinde ağırladık" diye konuştu.

"Kongre kararı aldık"

Salih Bayraktar yeni sezon yapılanması ile ilgili ise, "Çok iyi bir kadro mühendisliği yapmalıyız. Bir oyuncu alırken en önemli kriterimiz ahlaklı ve karakterli olması. 30 yaş üstü istemiyorum. Genç futbolcular olmasını tercih ettik. Transferin bir an önce başlaması lazım. Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak. Bu oluşumun önünü açmak için bu kararı aldım. Mevcut futbolcuların alacaklarını da sıfırlamaya çalışacağım. Bizim kadar temiz ve borçsuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Mustafa hocadan çok memnunuz ama karar yeni yönetimin"

Başkan Bayraktar teknik direktör Mustafa Sarıgül'ün geleceği ile ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle paylaştı:

"Mustafa hoca çok karakterli bir insan. Çok iyi bir hoca. Biz kendisinden memnunuz. Ben başkan olarak devam etseydim Mustafa hoca ile devam ederdim. Ama yeni gelecek yönetimin kararı ne olur bilemiyorum. Kongrede de kimin aday olacağını bilmiyorum. Kimseyi de işaret etmem."

"Stadımızı 4 tarafı tribünle çevrili hale getireceğiz"

Mevcut stadın artık yetmediğini belirten Salih Bayraktar kapasite artırma konusunda, "Stadın karşısında kapalı spor salonu var. Depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı alındı. Bu salonun olduğu yerde bir tribün projesi yapılmış durumda. En kısa zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilecektir. Bu sezon yetişmez. Bu tribün de tamamlanınca dört tarafı tribünle çevrili kompakt bir stadımız olacak. 1. Lig'de oynamak için aydınlatma eksikliğimiz var. Ancak hazırlıklarımızı tamamladık. En kısa sürede tamamlanacak. 20-25 yıldır tesisleşme konusunda önemli bir ilerleme kaydedemedik. Stadımız yoktu, antrenman sahamız yoktu. Altyapı tesisleri yok denecek durumdaydı. Biz bu eksiklerimizi tamamladık. Tesis projemiz var. Yakın zamanda hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL