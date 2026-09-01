Sarıyer, Yunus Ziya Öniş Stadı'nda Pendikspor'u 2-0 yenip 10 puana ulaştı

TRENDYOL 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Sarıyer, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Sarıyer ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Emrullah Baydar düdük çaldı. Emrullah Baydar'ın yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Anıl Çiftçi üstlendi.

Dengeli geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 49'uncu dakikada konuk ekip Pendikspor, Furkan Mehmet Doğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sarıyer, 66'ncı dakikada Eşref Korkmazoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 72'nci dakikada sahneye çıkan Tunahan Ergül maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 10 yaptı. Pendikspor ise 5 puanda kaldı.