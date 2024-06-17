Şarkışla'da Wushu Sporunda Başarılar Artıyor

Spor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde wushu sporu ile ilgilenen genç sporcular, birçok başarıya imza attı. 5 yılda yaklaşık 400 madalyayı ilçesine getiren sporcular, yeni şampiyonluklar ve başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde wushu sporu ile tanışan sporcular ödüle doymuyor. Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarına katılan sporcular başarıdan başarıya koşuyor. Turnuvaya katılan her yaştan sporcu, birincilik, ikincilik ve üçüncülük gibi dereceler elde ediyor. Son beş yılda yaklaşık 400 madalya kazanan Şarkışlalı sporcular, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Wushu ile Şarkışla'dan Avrupa'ya uzanan yol

2005 yılından bu yana wushu sporu ile ilgilenen wushu antrenörü Şengül Şahin, "İlçe olarak sayısız Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarımız var. Toplamda 400'e yakın madalyamız var. İlçede wushu sporuna ilgi oldukça yüksek. Zor olmasına rağmen sporcularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar bu sayede kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyorlar, sporu seviyorlar ve altın bilezik kazanmış oluyorlar. Buradaki eğittiğimiz sporcuların hepsi birer şampiyon. Burası Şarkışla'dan Avrupa'ya uzanan bir yol" dedi.

Wushu sporcusu 17 yaşındaki Nisanur Güvenç de "Bu sporun adı wushu, Çin'in ata sporu, savunma ve savaş sanatı olarak geçiyor. Yaklaşık 9 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Gerçekten çok keyifli. Çalıştıkça hırsımız artıyor ve yarışmalara karşı özgüvenimiz de artıyor. Tam sayısını bilmiyorum ama 10'dan fazla Türkiye şampiyonluğum var. Ayrıca Avrupa ikinciliğim var" ifadelerine yer verdi. - SİVAS