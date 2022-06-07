Şaşırtan anket sonuçları! Sevilla taraftarının favorisi Marcao

Ek gösterge müjdesinin ardından Memur-Sen'den ilk açıklama! Bir talepleri daha var

Hem Serie A'dan hem de La Liga'dan birçok talibi olan Marcao ile yakından ilgilenen kulüplerden biri İspanyol devi Sevilla. Taraftarın da yoğun bir şekilde transfer edilmesini istediği futbolcu için Sevilla yönetimi nabız yokluyor. Estadio Deportivo gazetesinin anketine göre ise Marcao daha şimdiden taraftarın gözünden taht kurmuş durumda.

MARCAO ZİRVEDE

6 stoperin yer aldığı ve taraftarın tercihinin sorulduğu ankette, Galatasaraylı Marcao yüzde 73 oyla açık ara zirvede yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 14 oy ile PSV forması giyen Marcos Senesi bulunuyor. İşte Marcao'nun açık ara lider olduğu o anket: