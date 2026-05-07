Sason Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sason Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Sason Voleybol Turnuvası Sona Erdi
07.05.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sason'daki voleybol turnuvasında Kültür ve Turizm şampiyon oldu, Filenin Fatihleri ikinci sırada.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen voleybol halk turnuvası, final karşılaşmasının ardından sona erdi.

Sason Kaymakamlığı bünyesinde ilçe kapalı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 10 takım katıldı. İki grup halinde başlayan turnuvada takımlar, grup aşamasında finale yükselmek için mücadele etti. Final maçında Kültür ve Turizm ile Filenin Fatihleri karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Kültür ve Turizm takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Filenin Fatihleri ikinci sırada yer alırken, üçüncülük maçını kazanan Teyrok Spor organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, törende hazır bulunan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuva boyunca sporcuların sergilediği mücadele ve centilmence rekabet, izleyicilerden büyük alkış aldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sason Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:42:08. #7.12#
SON DAKİKA: Sason Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.