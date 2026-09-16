Satranç Federasyonu 2026-2027 sezonu takvimini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Satranç Federasyonu 2026-2027 sezonu takvimini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Satranç Federasyonu, 2026-2027 sezonu ulusal ve uluslararası faaliyet takvimini açıkladı. Takvimde 2027 Avrupa Okullar ve Dünya 13-17 Yaş Altı şampiyonaları Antalya'da yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonu, 2026-2027 sezonu ulusal ve uluslararası faaliyet takvimini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre sporcuların, antrenörlerin ve kulüplerin sezon planlamalarını daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla yeni sezon için ulusal ve uluslararası etkinlik takvimi hazırlandı.

Hazırlanan takvime göre 2026-2027 sezonunda yurt içi ve yurt dışı faaliyetler şöyle:

FIDE Satranç Olimpiyatı devam ediyor (Özbekistan, 28 Eylül'e kadar)

2026 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası (Yunanistan, 2-13 Kasım)

2026 Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Finali (Gürcistan, 21-29 Kasım)

2025-2026 Türkiye Şampiyonası (Ev sahibi il henüz açıklanmadı, 3-14 Aralık)

2027 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası (Malta, 15-28 Mart 2027)

2027 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası ( Antalya, 21-31 Mart 2027)

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası (Gürcistan, 11-24 Mayıs 2027)

Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası (Portekiz, 1-12 Ekim 2027)

Dünya 13–17 Yaş Altı Satranç Şampiyonası (Antalya, 26 Ekim-5 Kasım 2027)

Kaynak: AA
AntalyaDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
18:19
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
18:05
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti
ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:29:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Satranç Federasyonu 2026-2027 sezonu takvimini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement