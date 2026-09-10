Satranç Federasyonu\'nda Enes Efendioğlu 131 oyla başkan seçildi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) 11. Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Enes Efendioğlu başkan seçildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın'ın görevden alınmasının ardından düzenlenen 11. Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 192 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, başkanlık divanının seçilmesinin adından yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetleme kurulu raporları okundu. Divanın seçilmesinin ardından faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporu ibra edildi.

Tek adayla gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında, kullanılan 145 oyun 131'ini alan Enes Efendioğlu, başkan seçildi. 14 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından konuşan Enes Efendioğlu, "Buraya gelen, katılan bütün delegelerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Satrançta önümüzdeki 2 yıl boyunca inşallah güzel bir dönem olacak. Satranç sporuna ülkemizde hem Cumhurbaşkanımızın hem Gençlik ve Spor Bakanımızın verdiği desteklerle bu zamana kadar büyük atılımlar yapılmıştı. Ülkemizde şu anda 1,8 milyon lisanslı satranç sporcusu var. Bizim aslında çok geniş bir satranç tabanımız var. Bu tabanı inşallah şampiyon sporcular yetiştirecek şekilde özel programlarla zenginleştirmek, milli takımlarımıza özel destekler hayata geçirebilmek, okullarımızda, gençlik merkezlerimizde satrancın daha da yaygınlaşması ve profesyonel satranççılar yetişmesi için özel çalışmalar yapmak gayesindeyiz. Farklı bir yaklaşım olarak biz bugünkü genel kurulda bütün delegelerimize 2 yıllık eylem planımızı hazırlayıp, genel kurulun başında herkesin sunumuna sunduk. Dolayısıyla bugün itibarıyla eylem planımız üzerine doğrudan çalışmaya başlayacağız. Burada bulunan tüm dostlarımıza, tüm delegelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Milli sporcularımız sadece satrançla ilgilensinler"

Milli sporcuların şu anda yaklaşan Özbekistan'daki Satranç Olimpiyatları için hazırlandığını aktaran Efendioğlu, "Buraya yönelik olarak milli takımlarımız belirlendi. 5 gün içerisinde artık oraya seyahat ediyor oluyor olacaklar. Bizim açımızdan çok önemli bir süreç. Milli takımlar, bizim eylem planımız içerisinde de ana başlıklardan birisini oluşturuyor. Biz diyoruz ki; milli sporcularımız sadece satrançla ilgilensinler, sponsorlukla, farklı mali kaygılarla ilgilenmek veya bunları düşünmek zorunda kalmasınlar. Bunun için özel destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Eylem planımız içerisinde de hareket planımız içerisinde de yer alıyor. Hayata geçireceğimiz bu destek paketleriyle beraber sporcularımızın hem eğitim hayatlarının hem mali konularda hem de satrançla alakalı çalışmalarının, eğitim süreçlerinin desteklenmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.