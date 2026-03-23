Sunderland taraftarlarının Newcastle deplasmanına gelişi, adeta savaş sahnelerini andıran görüntülere sahne oldu.
Maç öncesinde yaşanan atmosfer, iki takım arasındaki rekabetin ne kadar sert olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Taraftarların yürüyüşü ve tribün görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ortaya çıkan görüntüler birçok kişi tarafından "ürkütücü" olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar bu atmosferi derbinin doğası olarak değerlendirdi.
Tüm bu gerilimin ardından sahada da üstünlüğünü gösteren Sunderland, deplasmanda Newcastle'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.
Son Dakika › Spor › Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?