''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

\'\'Savaştan korktu kaçtı\'\' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
04.03.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile yaşanan gerilim sonrası Suudi Arabistan'dan ayrıldığı iddia edilen Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı iddialarını yalanladı ve futbolcunun tedavi gördüğünü aktardı. Ronaldo'nun sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Ronoldo'nun bu durumu takımını teknik heyeti korkuttu.

İran ile ilgili yaşanan gerilim sonrası Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan iddialar gündem olmuştu. Suudi Arabistan'dan ayrıldığı öne sürülen Portekizli yıldız için bu kez sakatlık haberi geldi.

SAVAŞ NEDENİYLE AYRILDI İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

İran'ın Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlediği iddialarının ardından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun ülkeden ayrıldığı öne sürülmüştü. Bazı haberlerde yıldız futbolcunun ailesini özel uçakla Madrid'e gönderdiği iddia edilmişti.

ROMANO İDDİALARI YALANLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtmişti. Romano, Portekizli futbolcunun Al Nassr tesislerinde tedavi gördüğünü aktarmıştı.

4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Fabrizio Romano'nun paylaştığı son bilgilere göre Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Deneyimli yıldızın tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Nassr, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman Koç Osman Koç:
    Galatasaray A gelsin burda da yapı var ama yapacak birşey yok :) 0 1 Yanıtla
  • Osman Koç Osman Koç:
    Tamam işte adam gitmiş takımda adamda sakatlık bahanesi öne sürmüş ama adam haklı gitmekte 0 0 Yanıtla
  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    Ay ne kadar üzüldüm bir bilsen 0 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    55 yaşına kadar oynarsa rekor kırıyor. 0 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    Altına micmistr yalan söylüyorlar zenginler o şekilde yapar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:13:44. #.0.5#
SON DAKİKA: ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.