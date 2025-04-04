Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi - Son Dakika
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Spor

Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi

Savcılık, TFF\'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF'nin mevcut başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eski başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında yaptığı suç duyurusu için takipsizlik kararı verdi. Hacıosmanoğlu, ibra oylamasına sunulan mali rapor için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Büyükekşi'nin imzasının olmadığı için savcılığa gitmişti.

04.04.2025 22:54
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi için suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun bu suç duyurusuyla ilgili kararını verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında 'takipsizlik' kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemine ait hesap ve faaliyetlerin ibra edilmesi için hazırlanan mali raporun yönetim kurulu karar defterinde, o dönemin başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının yer almadığını tespit etti. Bu durum üzerine harekete geçen mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic:
    kimi kime şikayet ediyorsunuz 6 0 Yanıtla
  • beyzaipek:
    yazıklar olsun ülkeyi getirdiğiniz duruma adam bas bas bağırıyor ne mal olduğunu ve devlet buna takipsizlik karar veriyor hangi adalete güveneceğiz hangi kime güveneceğiz 6 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Bunlar için imza olmuş olmamış farketmiyo lehlerine her türlü karar çıkıyor, mühürsüz oylar gibi 4 0 Yanıtla
  • beyzaipek:
    Allah yüzündeki nuru almış Mehmet büyükeki denen adamın ne mal olduğu belli yazıp günah Güzel ülkemiz ne hale geldi Kimlere Kaldı 4 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    yiyin efendiler yiyin 1 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    niye çünkü gsyele anlaşmaları var 0 1 Yanıtla
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