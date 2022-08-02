Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu! - Son Dakika
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Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!

02.08.2022 23:46

Inter, savunma hattını güçlendirmek için Atalanta'da top koşturan milli futbolcu Merih Demiral'ı renklerine bağlamak istiyor. 20 milyon euro bonservis ile Merih'i daha yeni kadrosuna katan Atalanta, İtalyan devinin Andrea Pinamonti'yi takasta kullanması halinde Demiral'ı, Inter'e satabilir.

İtalyan devi Inter'in Merih Demiral'ı gündemine aldığı haberleri büyük ses getirdi. Çağlar Söyüncü'den yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçen Inter, Merih'i takas formülüyle kadrosuna katabilir.

PINAMONTI TAKASTA KULLANILABİLİR

Akşam'ın, Tuttomercato'dan aktardığı habere göre; Transfer döneminde harıl harıl stoper arayan Inter'in gündemine giren Merih Demiral, bu yaz 20 milyon euro ödenerek Juventus'tan Atalanta'ya transfer olmuştu. Ancak Milli futbolcumuzun talipleri bitmiyor. Son olarak Inter'in temasa geçtiği ancak bonservis problemi yaşadığı transferde, Merih Demiral için takas formülü gündeme geldi. Atalanta, Inter'in golcü oyuncusu Andrea Pinamonti'yi takasla kadrosuna katarsa, Merih'i gönderecek.

MERİH DEMİRAL'IN PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonu Empoli'de kiralık olarak geçiren ve 13 gol 2 asiste imza atan 23 yaşındaki golcü Andrea Pinamonti, Atalanta'nın takip listesinde. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Pinamonti'yi takasla almak isteyen Atalanta, Merih Demiral'ı da aynı şekilde gönderecek. 24 yaşındaki Merih'in güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

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Son Dakika Spor Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu! - Son Dakika


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