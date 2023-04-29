Savunma kumandanı Kim Min-Jae, yeşil sahalardan sonra vatanı savunmaya gidiyor

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Ne kadar para kaptırdığı ortaya çıktı

İtalyan devi Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae, İtalyan basınında yer alan habere göre Haziran-Temmuz ayları arasındaki dönemde ülkesinde 3 haftalık zorunlu askerlik yapacak.

3 HAFTA YAPACAK

Kim'in, 2018'de Asya Oyunları'nı kazanan kadroda yer aldığı için tam askerlik hizmetinden muaf tutulduğu ve sadece 3 haftalık temel eğitimi alacağı hatırlatıldı. 26 yaşındaki başarılı futbolcunun, Napoli ile sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlar için 1-15 Temmuz tarihleri arasında 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Napoli forması ile bu sezon toplamda 40 resmi maça çıkan Kim, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol atarken 2 kez de asist kaydetti.

SON'DA YAPTI

Öte yandan İngiliz devi Tottenham forması giyen yıldız isim Heung Min Son da, 2020 yılında 3 haftalık askerlik görevini yerine getirmişti.