Savunma kumandanı Kim Min-Jae, yeşil sahalardan sonra vatanı savunmaya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Savunma kumandanı Kim Min-Jae, yeşil sahalardan sonra vatanı savunmaya gidiyor

29.04.2023 10:12

Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, bu yaz askere gidecek. Savunmada başarılı oyunuyla adeta savunmanın kumandanlığını yapan Min-Jae, Asya Oyunları'nı kazanan kadroda yer aldığı için tam askerlik hizmetinden muaf tutulacak ve sadece 3 haftalık temel eğitimi alacak.

İtalyan devi Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae, İtalyan basınında yer alan habere göre Haziran-Temmuz ayları arasındaki dönemde ülkesinde 3 haftalık zorunlu askerlik yapacak.

3 HAFTA YAPACAK

Kim'in, 2018'de Asya Oyunları'nı kazanan kadroda yer aldığı için tam askerlik hizmetinden muaf tutulduğu ve sadece 3 haftalık temel eğitimi alacağı hatırlatıldı. 26 yaşındaki başarılı futbolcunun, Napoli ile sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlar için 1-15 Temmuz tarihleri arasında 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı öne sürüldü.

Bu defa vatanı savunacak! Kim Min-Jae askere gidiyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Napoli forması ile bu sezon toplamda 40 resmi maça çıkan Kim, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol atarken 2 kez de asist kaydetti.

SON'DA YAPTI

Öte yandan İngiliz devi Tottenham forması giyen yıldız isim Heung Min Son da, 2020 yılında 3 haftalık askerlik görevini yerine getirmişti.

YORUMLAR
500

Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savunma kumandanı Kim Min-Jae, yeşil sahalardan sonra vatanı savunmaya gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Kılıçdaroğlu'ndan "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Soylu yanıt: Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
14:43 Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber
14:13 Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek
14:03 Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı
13:37 Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı
13:33 Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı 750 bin dolar olduğu öne sürüldü
13:31 Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı
13:30 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçler vesayeti altında
13:26 Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum
13:05 Cumhur İttifakı ortağı Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçlerin vesayeti altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 15:04:49. #1.12#
SON DAKİKA: Savunma kumandanı Kim Min-Jae, yeşil sahalardan sonra vatanı savunmaya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement