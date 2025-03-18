Bulgaristan 1. Ligi ekibi FK Arda, 25. haftada sahasında oynadığı Levski Sofya karşılaşmasında futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza attı.
Ev sahibi takım, eski futbolcularından Petko Ganchev'in ölüm haberini aldı. Bu gelişme üzerine Ganchev için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra karşılaşma olağan akışında devam etti.
Ancak müsabaka devam ederken herkesi şoke eden gerçek ortaya çıktı. Sahada futbolun oynandığı sıralarda Petko Ganchev'in hayatta olduğu öğrenildi. Yapılan skandal hatayı fark eden FK Arda, hemen sosyal medya hesabından özür diledi.
Kulüpten yapılan özür açıklamasında, "FK Arda yönetimi olarak, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve yakınlarından büyük bir özür diliyoruz. Kulübümüz, kendisinin vefat ettiğine dair yanlış bir bilgi almıştır. Petko Ganchev'e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ve Arda'nın başarılarını keyifle takip etmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı - Son Dakika
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