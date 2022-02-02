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Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar sorumluluğuna Şaziye İvegin Üner getirildi - Son Dakika

Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar sorumluluğuna Şaziye İvegin Üner getirildi

02.02.2022 13:47
Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar sorumluluğuna Şaziye İvegin Üner getirildi

Şaziye İvegin Üner, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar Sorumlusu oldu.

Şaziye İvegin Üner, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar Sorumlusu oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Şaziye İvegin Üner'in Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar Sorumlusu olduğu belirtilerek Üner'e yeni görevinde başarı dilendi.

Oyunculuk kariyerine BOTAŞ'ta başladığı kaydedilen açıklamada Üner'in kariyerine ilişkin şu bilgiler verildi:

"8 Şubat 1982 Adana doğumlu olan Şaziye İvegin Üner, oyunculuk kariyerine BOTAŞ'ta başladı.

1994-2004 yıllarını Botaş'ta tamamlayan Şaziye İvegin Üner, kariyeri boyunca Fenerbahçe (2004-2007, 2010-2011), New Wash Mortigarda (2007), Beşiktaş Cola Turka (2007-2008), Spartak Moskova (2008), Galatasaray Medical Park (2008-2009, 2011-2014), Mersin Büyükşehir Belediyesi (2009-2010), İstanbul Üniversitesi BGD (2014-2018) ve Mersin ÇBK (2018-2019) takımlarının kadrolarında yer aldı.

329 kez Ay-yıldızlı formayı giyen Şaziye İvegin Üner, Polonya'da düzenlenen 2011 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve Fransa'da düzenlenen 2013 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya sevinci yaşadı. Üner; 2012 yılında Londra ve 2016 yılında da Rio'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları kadrolarında yer aldı. Milli yıldız ayrıca; 2014 yılında ev sahipliğimizde organize edilen Dünya Şampiyonası'nda forma giydi.

2018-2019 sezonunun ardından oyunculuk kariyerini noktalayan Şaziye İvegin Üner, 1 EuroCup, 6 lig şampiyonluğu, 8 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı."

Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar sorumluluğuna Şaziye İvegin Üner getirildi

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Şaziye İvegin, basketbol, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar sorumluluğuna Şaziye İvegin Üner getirildi - Son Dakika Spor


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