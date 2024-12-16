Sazlıspor'dan Şampiyonluk - Son Dakika
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Sazlıspor'dan Şampiyonluk

Sazlıspor\'dan Şampiyonluk

Sazlıspor, Güzelçamlıspor'u 1-0 yenerek Aydın Birinci Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti.

16.12.2024 12:20
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Sazlıspor, kendi sahasında Güzelçamlıspor'u Nihat Malay'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Aydın Birinci Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele eden Söke temsilcisi, sezonun başından itibaren oturduğu liderlik koltuğunu şampiyonlukla taçlandırmayı başardı. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon tamamlayan ve Süper Amatör Lig'in kapısından son anda dönen Sazlıspor, bu yıl gösterdiği performansla adeta tarih yazdı. Sezon boyunca 41 gol atan ve sadece 4 gol yiyen ekip, namağlup bir şekilde şampiyon oldu.

Hafta sonu Güzelçamlıspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle zaferini garantileyen Sazlıspor, büyük coşkuyu taraftarları ve yöneticileriyle birlikte yaşadı. Şampiyonluk sevincini saha içinde doyasıya kutlayan Sazlıspor, Süper Amatör Lig'e yükselmek için önümüzdeki sezon da iddiasını sürdüreceğini gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın Birinci, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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