SBB'de Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri için Millet Bahçesi teklifi komisyona gitti - Son Dakika
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SBB'de Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri için Millet Bahçesi teklifi komisyona gitti

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SBB\'de Samsunspor\'un Nuri Asan Tesisleri için Millet Bahçesi teklifi komisyona gitti
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SBB Meclisi, Samsunspor'un kullandığı Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi Projesi'ne dahil edilmesini öngören teklifi komisyona gönderdi. Toplantıya katılan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, tesisin kulübe tahsis edilmesinin kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi'nin ekim ayı toplantısının ilk birleşiminde, Samsunspor'un kullandığı Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi Projesi'ne dahil edilmesini öngören teklifin ayrıntılı değerlendirilmesi için komisyona gönderilmesine karar verildi. Görüşmelerde ele alınan maddeyi takip eden Samsunspor Kulübü İcra Kurulu üyeleri de meclis toplantısına katıldı.

Samsunspor'un yıllardır faaliyetlerini sürdürdüğü Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğinin ele alındığı Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclis toplantısına, kırmızı-beyazlı kulübün başkan vekili Veysel Bilen'in yanı sıra icra kurulu üyeleri Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya ile dernek yönetim kurulu üyesi Esat Kasap katıldı. Nuri Asan Tesisleri'nin kulübe kazandırılması için gerekli görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirten Veysel Bilen, "Samsunspor Kulübü olarak tesislerin geliştirilerek devam etmesini, hatta daha organize bir hale getirilerek kullanılmasını ve Samsun'a yakışır bir tesis olmasını arzuladığımızı her fırsatta yineliyoruz. Dolayısıyla çok uzun yıllardır Samsunspor ile özdeşleşmiş bu alanın tekrar Samsunspor'a tahsis edilmesi ve yapılan çalışmaların bu doğrultuda olması bizi fazlasıyla mutlu edecektir" dedi.

'NURİ ASAN TESİSLERİ'NİN SAMSUNSPOR'A TAHSİS EDİLMESİ BİZİ FAZLASIYLA MUTLU EDECEKTİR'

Samsunspor'un daha da gelişmesi için bu tesise ihtiyacı olduğunu ifade eden Veysel Bilen, "Tabii ki Samsunspor olarak her zaman uzlaşı içerisinde olup devletimizle ya da yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olmayı kendimize şiar edindik. Bu anlayışı burada meclis üyelerimizle paylaşmak için geldik. Öyle inanıyorum ki aklıselimle hareket edilerek tüm siyasi partilerin meclisteki üyeleri, şehrin önemli markasının daha da gelişmesi adına tesislerin kullanımının Samsunspor'a tahsis edilmesi konusunda bir karara varacaktır. Bu konuda tüm partililerden bireysel anlamda da destek bekliyoruz. Mecliste bulunan partilerin il başkanlarını da bu vesileyle ziyaret edeceğiz. Buradan çıkacak birliktelik ve çözüm odaklı kararın, inanıyorum ki bakanlık nezdinde de çok olumlu neticeleri olacaktır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samsun milletvekillerimiz, Sayın Muş Bakanımız, valimiz ve şehrin bürokrasisinden destek bekliyoruz. Biz de Samsunspor'un daha da gelişmesi için bu tesise ihtiyacımız olduğuna ve tesisin modernize edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

NİHAT SOĞUK: KOMİSYON ÇALIŞMALARINDA BU KONUYLA İLGİLİ BİLGİ EDİNECEĞİZ

Konuyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını belirten Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsunspor yetkilileri ile en samimi şekilde görüşeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şehrimizin güzide takımı Samsunspor'un başkan vekilini ve yönetimini dinleyeceğim. Uzun zamandır şehrin ve belediyemizin gündeminde bu konu var. Rahmetli eski belediye başkanımız Mustafa Demir döneminde de bir çalışma vardı ancak sonuçlanamamıştı. Şu an ne durumda olduğunu ilgili arkadaşlarımızla görüştükten sonra değerlendireceğiz. Meclis gündem maddeleri oluşturulurken önceden görüşme fırsatım olmadı. Dolayısıyla konu hakkında bilgi sahibi değilim. Komisyon çalışmalarında bu konuyla ilgili bilgi edineceğiz. Ardından mutlaka kamuoyuyla paylaşacağız. Gizlenen veya saklanan bir şey yok. İdarenin ve şehrin öncelikleri noktasındaki bakış açısı muhtemelen devam edecek gibi görünüyor."

Kaynak: DHA
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