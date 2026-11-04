Schuster, Freiburg'un Trabzonspor deplasmanında temkinli oynayacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Schuster, Freiburg'un Trabzonspor deplasmanında temkinli oynayacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Schuster, Freiburg\'un Trabzonspor deplasmanında temkinli oynayacağını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasında yarın Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, ileri ve geri adımlarda dikkatli oynayacaklarını söyledi. Schuster, gol şanslarını değerlendirmeye çalışacaklarını da belirtti.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Almanya temsilcisi Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, "Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız." dedi.

Schuster, Papara Park'taki basın toplantısında maça öz güvenle çıkacaklarını belirterek "Maçlara baktım çok iyi oynadılar, sıfır gol yediler, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Trabzonspor çok iyi bir takım ama biz bu takıma karşı kendimize güvenerek çıkıp ona göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

İki takımın da koşu mesafesinin yüksek olduğu, bu durumun sahaya nasıl yansıyacağı sorusuna Schuster, "Trabzonspor çok iyi takım. Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız. Gol şanslarını değerlendirmeye çalışacağız." yanıtını verdi.

Bireysel yeteneğe sahip isimlere karşı oynamaya alışkın olduğunu dile getiren Christian Günter ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben Bundesliga'da bu oyunculara karşı oynamaya çok çok alışkınım. Bundesliga'da bireysel oyuncular var onlara karşı da oynuyorum ama Muhammed Salah çok iyi bir oyuncu. Bunu söylemek gerekiyor, hazırlıklarda da çok çalışıyoruz. Ona göre de çalışmalarımızı yaptık. Çok sesli bir statları var. Taraftarları çok sesli. Ama bunun bizi etkilememesi lazım."

Kaynak: AA
Papara ParkTrabzonsporKonferansFreiburgDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Gönen Muratlar Mahallesi’nde buhar yükselen noktada 94 derecelik su bulundu Gönen Muratlar Mahallesi'nde buhar yükselen noktada 94 derecelik su bulundu
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin Türkiye Raporu’na sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na sert tepki
22:54
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:36
Liverpool’a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
22:09
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
21:46
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 23:06:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Schuster, Freiburg'un Trabzonspor deplasmanında temkinli oynayacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android