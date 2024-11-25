Scotty Pippen Jr. Kariyer Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Spor

Scotty Pippen Jr. Kariyer Rekoru Kırdı

Memphis Grizzlies'ın genç guardı Scotty Maurice Pippen Jr., Chicago Bulls'a karşı oynanan maçta kariyer rekoru olan 30 sayı atarak takımının 142-131 galibiyetine önemli katkıda bulundu.

25.11.2024 17:06
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AMERİKAN Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ve Phil Jackson yönetimindeki Michael Jordanlı efsane takım Chicago Bulls'un unutulmaz yıldızlarından Scottie Pippen'ın oğlu, Scotty Maurice Pippen Jr. dün oynanan maçta kariyer rekoru kırdı. Pipen jr. üstelik bu başarıyı babasının efsaneleştiği eski takımına karşı yakaladı.

Scotty Maurice Pippen Jr.'ın formasını giydiği Memphis Grizzlies, dün deplasmanda Chicago Bulls karşısına çıktı. Memphis Grizzlies'ın 142-131 kazandığı maçta Pippen Jr, 30 sayı atarak kariyerinin en yüksek sayı istatistiğini yakaladı. 1.85 boy ve 24 yaşındaki genç guard, ayrıca 10 asist ve 2 ribaundla takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

NBA'de bu sezon 9 Kasım'da oynanan maçta da Memphis Grizzlies, Washington Wizards'ı 128-104 yenerken Scotty Pippen Jr., 11 sayı 10 ribaund ve 11 asistlik performansla triple double yaparak NBA tarihinde babasının ardından triple double yapma başarısı gösteren ilk oyuncu da olmuştu.

Hall of Fame'e seçilme başarısı gösteren eski NBA oyuncusu Scottie Pippen ile televizyon yıldızı Larsa Pippen'in oğlu olan Scotty Maurice Pippen Jr NBA'de bu sezonki son 5 maçta ortalama 26 dakika süre alarak 13,4 sayı ortalaması yakaladı.

Kaynak: DHA

Memphis Grizzlies, Chicago Bulls, Basketbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Scotty Pippen Jr. Kariyer Rekoru Kırdı - Son Dakika

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