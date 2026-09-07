Sea to Sky Dünya Şampiyonası 7. etabı için Kemer'de 7-10 Ekim'de yarışılacak - Son Dakika
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Sea to Sky Dünya Şampiyonası 7. etabı için Kemer'de 7-10 Ekim'de yarışılacak

Sea to Sky Dünya Şampiyonası 7. etabı için Kemer\'de 7-10 Ekim\'de yarışılacak
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FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı Sea to Sky, 7-10 Ekim'de Antalya Kemer'de düzenlenecek. Lider Lettenbichler ile takipçisi Brightmore arasındaki 24 puanlık fark, Tahtalı Dağı zirvesine uzanan zorlu parkurdaki mücadeleyi şampiyonluk açısından kritik hale getiriyor.

FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda sezonun kritik etaplarından biri olan Sea to Sky, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtada 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı Türkiye'de koşulacak. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sea to Sky, Akdeniz kıyısından başlayıp Toroslar'ın zirvesine uzanan zorlu parkuruyla sporculara farklı zemin ve rakımlarda mücadele etme fırsatı sunacak.

Sezonun geride kalan yarışlarının ardından Manuel Lettenbichler 150 puanla liderliğini sürdürüyor. Lettenbichler'in en yakın takipçisi Mitch Brightmore 126 puanla ikinci sırada yer alırken, Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev ise 94 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Lider Lettenbichler ile Brightmore arasındaki 24 puanlık fark, Kemer'deki mücadeleyi şampiyonluk açısından daha da kritik hale getiriyor.

Dünya yıldızları Kemer'de buluşacak

Sea to Sky, Hard Enduro dünyasının önemli isimlerini Kemer'de aynı parkurda buluşturacak. Manuel Lettenbichler ve Mitch Brightmore'ın yanı sıra Teodor Kabakchiev, Ashton Brightmore, Billy Bolt, Wade Young ve Mario Roman da organizasyonun öne çıkan sporcuları arasında yer alıyor.

Sea to Sky'da son iki yılın genel klasman galibi olan Lettenbichler, Kemer'deki başarısını sürdürmek isterken, 2018 dünya şampiyonu Wade Young da parkuru iyi tanıyan sporcular arasında bulunuyor.

Hard Enduro'nun tanınan isimlerinden Billy Bolt ise teknik sürüş kabiliyetiyle organizasyonun dikkat çeken pilotları arasında yer alacak. İngiliz sporcu, 2025 Sea to Sky'da Beach Race'i kazanarak organizasyona hızlı bir başlangıç yapmıştı.

Denizden Tahtalı Dağı'nın zirvesine

Sea to Sky'ı diğer Hard Enduro yarışlarından ayıran en önemli özellik, sporcuları Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvesine taşıyan parkuru olacak. Üç ayrı bölümden oluşan organizasyonda Plaj Yarışı'nda hız ve mücadele gücü ön plana çıkarken, Orman Yarışı sporcuların teknik sürüş becerilerini sınayacak. Dağ Yarışı ise deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanacak.

Değişken zemin, uzun tırmanışlar ve zorlu teknik bölümler, sporcuların motosiklet hakimiyetinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını da test edecek.

Spor turizmine katkı sağlayacak

Sea to Sky, dünyanın farklı ülkelerinden gelen motorsporları tutkunlarını da Kemer'de buluşturacak. Yarış haftasında bölgeye gelen yabancı ziyaretçilerin, organizasyonu takip ederken aileleriyle birlikte tatil yapması bekleniyor. Ekim ayında turizm sezonunun yoğunluğunun azalmasının ardından Sea to Sky'ın Kemer'de oluşturacağı hareketliliğin başta konaklama sektörü olmak üzere bölgedeki turizm işletmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Organizasyon, sportif rekabetin yanı sıra Kemer'in uluslararası tanıtımına ve Türkiye'nin spor turizmine de katkı sunacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sea to Sky Dünya Şampiyonası 7. etabı için Kemer'de 7-10 Ekim'de yarışılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sea to Sky Dünya Şampiyonası 7. etabı için Kemer'de 7-10 Ekim'de yarışılacak - Son Dakika
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