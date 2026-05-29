Seferi Milli Takım\'a Davet Edildi

TRENDYOL 1'inci Lig'de play-offta yarı finalde elenmenin üzüntüsünü yaşayan Bodrum FK'nın Arnavut yıldızı Taulant Seferi, ülkesinin milli takımına davet edildi. Seferi, Arnavutluk Milli Takımı'nın İsrail ve Lüksemburg ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosunda yer aldı. Geçen sezon 43 resmi maça çıkıp 16 gol ve 7 asistle takımının en skorer futbolcusu olan 30 yaşındaki Arnavut forvet için Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble'ın teklifte bulunduğu kaydedilmişti.

Yeşil-beyazlılarda 2 sezondur forma giyen 30 yaşındaki golcünün kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.