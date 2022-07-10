Şehit Ömer Halisdemir için İstanbul'dan Niğde'ye pedal çevirecekler - Son Dakika
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Şehit Ömer Halisdemir için İstanbul'dan Niğde'ye pedal çevirecekler

10.07.2022 17:33
Şehit Ömer Halisdemir için İstanbul'dan Niğde'ye pedal çevirecekler

Arnavutköy Belediyesince düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu başladı.

Arnavutköy Belediyesince düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde mücadele ederken şehit düşen ve yaralanan gazileri anmak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen bisiklet turu kapsamında sporcular, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından yola çıktı.

Aralarına profesyonellerin de yer aldığı genç sporcular, Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesine kadar 6 ilden geçerek, 6 gün pedal çevirecek.

Sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip 15 Temmuz Anıtı'nda dua ettikten sonra İstanbul, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya, Aksaray'ı geçerek, Niğde'ye ulaşacak.

Bisikletçiler, 1100 kilometrelik turları boyunca her ildeki şehitliklerden yanlarına toprak alacak. Son olarak Niğde'ye ulaşacak bisikletçiler, burada Halisdemir'in ailesini ziyaret edecek.

Tur, şehitliklerden alınan toprakların Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakılmasıyla sona erecek.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şehitlere olan vefalarını ve saygılarını gösterecek bu program vesilesiyle Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Kabaktepe, "Arnavutköy'e gidecek olan bisikletçi kardeşlerimize, bisiklet turumuza, bu yolculuğumuzun, bu kervanımızın da bu düşünceye hizmet etmesini temenni ediyorum." dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da 6'ncısını düzenledikleri turun kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Etkinliğin spor yönüyle, bisiklet sporuna verilen değer açısından da anlam taşıdığını anlatan Baltacı, "Ama asıl değeri, toplumun yaşadığı o travmayı ne şekilde karşıladığını anlatmak ve anlamak adına çok önemli." diye konuştu.

Şehit Halisdemir'e rahmet dileyen Baltacı, katılımcı sporculara da teşekkür etti.

"Şehit Ömer Halisdemir için böyle bir etkinlikte bulunmak benim için onur"

Tura katılan ampute sporcu Fırat Uğur da Alanya'dan geldiğini belirtti.

Doğuştan engelli olduğunu, 2 bacağında protez bulunduğunu ve 1,5 yıldır bisiklet sporuyla ilgilendiğini aktaran Uğur, "Biraz zorluk çekebiliyoruz ama elimizden geldiğince sporumuzu icra etmeye çalışıyoruz. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Daha önce de yarışlara katılmıştım. Ama başta şehit Ömer Halisdemir için böyle bir etkinlikte bulunmak, benim için bir onur, gurur. Bu zor parkuru gerçekleştirmek daha büyük bir sevinç benim için." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kabaktepe, bisikletçilere Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine götürülmesi üzere toprak verdi.

Program sonunda start alanına gelen bisikletçiler, Baltacı'nın işaretiyle turlarına başladı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehit Ömer Halisdemir için İstanbul'dan Niğde'ye pedal çevirecekler - Son Dakika

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