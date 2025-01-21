Şehit Özel Harekatçı Nuri Yazanel Muaythai İl Seçmeleri tamamlandı

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Kayseri Muaythai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Şehit Özel Harekatçı Nuri Yazanel İl Seçme Müsabakaları, büyük katılım ile gerçekleştirildi.

Şehit Özel Harekatçı Nuri Yazanel Muaythai İl Seçme Müsabakaları Talas Spor Salonu'nda 240 sporcunun katılımı ile yapıldı. Müsabakaların açılışına Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in yanı sıra Şehit Nuri Yazanel'in ailesi, silah arkadaşları ve sporseverler katıldı. Açılışta ayrıca, şehitler adına Kur'an-ı Kerim okunarak ve dua edildi. Seçmeler sonunda dereceye giren sporcular 19-23 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan bölge şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, turnuvada duygu dolu anlar yaşandığını söyledi. Ulu, "İl seçmelerinde dereceye giren sporcularımız 19-23 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan bölge şampiyonasına katılacak. Antrenörlerimize, hakemlerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, turnuvaya ismi verilen Şehit Nuri Yazanel'in ailesine günün anısına plaket takdim etti. - KAYSERİ