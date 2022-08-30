Şehitkamil'de 493 sporcu zafer coşkusuyla kulaç attı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Şenlik Yarışmaları düzenlendi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şenliğe katılan 493 sporcunun ve ailelerinin zafer coşuşuna ortak oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla spor alanında çok sayıda organizasyon düzenleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, binlerce kişiyi zaferin coşkusunda buluşturdu. Alleben 1 Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şenlik Yarışmalarına; 252 erkek, 241 kadın olmak üzere toplamda 493 sporcu katıldı. 16 farklı disiplinde düzenlenen yarışmalarda herhangi bir sıralama yapılmadı. Yarışmalara katılan tüm sporculara güne özel katılım sertifikası Başkan Rıdvan Fadıloğlu tarafından verildi.

"Bugün ziyadesiyle mutluyuz"

Organizasyonda katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak 10 yıl önce başlamış olduğumuz bu yolculukta bugün, ziyadesiyle mutluyuz. Sadece bu yıl yaz okullarında, Alleben1 ve Alleben2 Yüzme havuzlarında, 5 bin 600 öğrencimiz etkinliklerden faydalandılar. Çok şükür şu ana kadar bu yaz okullarıyla birlikte elemeler neticesinde, lisanslı sporcu olarak şu anda 450'nin üzerinde sporcumuz, kulüplerimizde yarışıyor. Bu yıl da 5 bin 600 öğrencimizin içerisinden de 500'e yakın öğrencimiz bundan sonraki safhada inşallah yüzmeye devam edecek. Bu konuda velilerimize vermiş oldukları destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten özellikle yüzme sporunda siz saygıdeğer velilerimizin ilgisi bizi daha da motive ediyor. Bugün burada sizlerle beraber olmak ve bu çocuklarımızın coşkusuna şahit olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Her zaman söylediğim gibi kaynak bu milletin ise bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim yapmış olduğumuz iş, sizlerin bizlere emanet etmiş olduğunuz kaynağı düzgün ve planlı bir şekilde koordine etmektir. İşte, bu etkinlikler de bunların bir parçasıdır. Ben, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerinin de ön planda olması gerekliliğine inanıyorum. Çok şükür bundan hareketle bu 2 yüzme havuzumuzda 21 milli sporcumuz ile birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben tekrar bu yaz okullarındaki etkinliklerde bulunan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." - GAZİANTEP