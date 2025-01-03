Şehitkamil Belediyespor\'un gençleri namağlup

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Gaziantep Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, altyapı takımları başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı siyahlıların U14, U16 ve U18 takımları, sezon başından bu yana oynadıkları tüm maçları kazanarak yollarına kayıpsız devam ediyor.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı İrfan Karakuzulu, geçtiğimiz günlerde U18 takımının Camcıoğlu Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmayı yerinde takip ederek genç sporcuların mücadelesine tanıklık etti. Maç sonrasında teknik ekipten detaylı bilgiler alan Başkan Karakuzulu, altyapı çalışmalarının planlı ve disiplinli şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Karakuzulu, "Alt yapı çalışmalarımız, Gaziantep ve bölge futbolunun geleceğini inşa etmek adına büyük bir özveriyle sürdürülmektedir. Her üç takımımızın ligde kayıpsız ilerlemesi, bu emeğin ve planlı çalışmanın bir göstergesidir. Sporcu ahlakı ve disiplinini ön planda tutarak, Gaziantep ve Türk futboluna uzun vadeli katkı sağlayacak sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başarıların arkasında teknik ekibin, sporcuların ve ailelerin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Başkan Karakuzulu, emeği geçen herkese teşekkür ederek, altyapıdaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP