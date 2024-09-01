Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları'nda Dülük şampiyon oldu - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları'nda Dülük şampiyon oldu

Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları\'nda Dülük şampiyon oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Turnuvaları'nda Dülük ile Bağbaşı mahallelerinin şampiyonluk için karşılaştığı maçta 1-0'lık skorla Dülük şampiyon oldu. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından Dülük'e şampiyonluk kupası takdim edildi. Turnuvanın 3'üncüsü ise Beylerbeyi oldu.

01.09.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
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Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Turnuvaları'nda final heyecanı yaşandı. Dülük ile Bağbaşı mahallelerinin şampiyonluk için karşılaştığı maçta 1-0'lık skorla Dülük şampiyon oldu. Dülük'e şampiyonluk kupası Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından verildi.

Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları, final maçıyla sona erdi. Yaklaşık 1 aylık sürenin ardından şampiyon takım belli oldu. Kıyasıya maçların oynandığı turnuva, adeta Süper Lig havasında geçti. 30 Ağustos'ta oynanan karşılaşmalarıyla turnuvanın şampiyonu ve 3'üncüsü de belli oldu.

Turnuvanın şampiyonu Dülük oldu

Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Dülük ile Bağbaşı şampiyonluk için sahaya çıktı. Yüzlerce taraftarın takip ettiği karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Bol pozisyonlu maçta gol fırsatını değerlendiren Dülük, skoru korudu ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. Dülük taraftarları alınan galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadı. Dülük'e şampiyonluk kupası Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından takdim edildi. Bereketoğlu, Dülük'ü şampiyonluğundan dolayı kutlayarak, yoğun katılımla gerçekleşen turnuvada her takımın kıymetli olduğunu söyledi. Bereketoğlu, tüm takımlara bundan sonraki süreçte başarılar diledi.

Öte yandan turnuvanın 3'üncüsü ise Beylerbeyi oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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