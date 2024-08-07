Şehitkamil\'de Zafer Bayramı coşkusu doyasıya yaşanacak

Spor

Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla büyük bir sportif etkinlik serisine imza atacak. "30 Ağustos Zafer Kupaları" adı altında düzenlenecek olan organizasyonlar, 17-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında 6 farklı branşta gerçekleştirilecek ve gençlerin sporla buluşmasını sağlayacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından geniş kapsamlı sportif etkinlik serisi, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı, aynı zamanda toplumda spor bilincini artırmayı hedefliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sporla birleştiren bu etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Organizasyonlara katılmak isteyen kişiler, başvurularını Şehitkamil Belediyesinin resmi internet adresi olan "sehitkamil.bel.tr" üzerinden gerçekleştirebilir.

Badminton Turnuvası

İlk etkinlik, 17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak olan Badminton Turnuvası olacak. Küçük kızlar-küçük erkekler, yıldız kızlar-yıldız erkekler ve genç kızlar-genç erkekler kategorilerinde düzenlenecek turnuva hem minik sporcuları hem de genç yetenekleri bir araya getirecek. Bu turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve sporun keyfini yaşamaları için bir fırsat sunacak.

Voleybol Turnuvası

19-23 Ağustos 2024 tarihlerinde ise 16-25 yaş aralığındaki voleybolseverler için Voleybol Turnuvası düzenlenecek. Katılımcılar, bu etkinlikte hem rekabet dolu anlar yaşayacaklar hem de takım ruhunu pekiştirecekler. Voleybol turnuvası, enerjisi ve coşkusuyla izleyenlere de keyifli anlar yaşatacak.

3x3 Basketbol Turnuvası

Basketbol tutkunları içinse 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında 16-18 yaş aralığındaki sporcuların katılabileceği 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlenecek. Hızlı ve dinamik bir oyun yapısına sahip olan 3X3 basketbol, genç sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olacak.

Ayak Tenisi Turnuvası

Aynı tarihlerde, yani 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 17-25 yaş aralığındaki katılımcılar için Ayak Tenisi Turnuvası gerçekleştirilecek. Futbol ve tenis kombinasyonu olan bu spor dalı, gençlerin hem eğlenmesini hem de spor yapmasını sağlayacak.

Paintball Turnuvası

20-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında ise 18-22 yaş aralığındaki katılımcılar için Paintball Turnuvası düzenlenecek. Strateji ve takım oyununu ön plana çıkaran paintball, katılımcılara hem adrenalin dolu anlar yaşatacak hem de takım çalışmasının önemini vurgulayacak.

Satranç Turnuvası

Son olarak, 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Satranç Turnuvası, zeka ve strateji oyunları tutkunlarını bir araya getirecek. 8 yaş ve altı genel kategorisi, 8 yaş ve altı kızlar kategorisi, 10 yaş ve altı genel kategorisi, 10 yaş ve altı kızlar kategorisi, 12 yaş ve altı genel kategorisi, 12 yaş ve altı kızlar kategorisi ve açık kategorilerde düzenlenecek olan bu turnuva hem küçük yaş gruplarına hem de her yaştan satranç meraklısına hitap edecek. - GAZİANTEP