Şehitkamil yaz spor akademisi başlıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimine katkı sunmak ve sosyal becerilerini artırmaya yönelik 8 ayrı branşta verilecek spor eğitimleri 23 Haziran'da başlıyor. 4-16 yaş kategorisinde verilecek eğitimler için kayıt süreci devam ediyor.

Gaziantep'te bu yaz çocuklar Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Akademisi ile tatilini sporla geçirecek. Hem fiziksel gelişime katkı sağlayacak hem de sosyal becerileri artıracak olan spor eğitimleri 23 Haziran'da başlayacak. Yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen aileler için kaçırılmayacak bir fırsat olan kurslara başvurular belediyenin ilgili birimleri üzerinden yapılabilecek.

4-16 yaş aralığındaki herkes başvurabilecek

Başvuru sürecinin devam ettiği Yaz Spor Akademisi'nde basketbol kursları için 7-15 yaş grubu çocuklar, badminton 7-15, voleybol 7-15, futbol 6-13, taekwondo 7-16, halter 10-16, yüzme 5-14, temel jimnastik için ise 4-12 yaş aralığındaki çocuklar başvuru yapabilecek. - GAZİANTEP