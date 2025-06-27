Şehmus Hazer Bahçeşehir Koleji'nden Ayrıldı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Şehmus Hazer ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında takıma katılan 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Şehmus Hazer'e hizmetleri için teşekkür edilirken, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.