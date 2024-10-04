Şehzadeler Belediyesi'nden Gençlere Karate Desteği - Son Dakika
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Spor

Şehzadeler Belediyesi'nden Gençlere Karate Desteği

Şehzadeler Belediyesi\'nden Gençlere Karate Desteği

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, 9-11 yaş arası karate kurslarına katılan 20 öğrenciyle bir araya gelerek onlara hediyeler verdi ve sporun çocukların gelişimindeki önemini vurguladı.

04.10.2024 11:48  Güncelleme: 11:52
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Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, belediyenin 9-11 yaş karate kurslarına katılan 20 öğrenciyle bir araya geldi. Başkan Budak, öğrencilere çanta, tişört ve şapka hediye ederek onların azmini takdir etti ve sporun çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine olan katkısına vurgu yaptı.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, Şehzadeler Belediyesi tarafından organize edilen karate kurslarına katılan 9-11 yaş grubundaki öğrencilerle buluştu. 20 öğrencinin eğitim aldığı kursun düzenlendiği spor salonunda çocuklarla keyifli anlar geçiren Başkan Budak, her bir öğrenciye çanta, tişört ve şapka hediye etti. Sporun, özellikle küçük yaş gruplarında bedensel gelişim kadar zihinsel ve sosyal gelişim açısından da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Budak, karate gibi disiplin ve özveri gerektiren bir spor dalının çocukların özgüvenlerini artırdığını ve kendilerini geliştirme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Öğrencilerle sohbet eden Budak, kursların detayları hakkında bilgi alarak çocukların ilerleme kaydettiği alanlar ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili antrenörlerle fikir alışverişinde bulundu. Antrenörler, öğrencilerin karateye olan ilgisinin her geçen gün arttığını ve kurslarda gösterdikleri performansın takdire şayan olduğunu dile getirdiler. Budak, öğrencilerin azmi, disiplini ve kararlılığına hayran kaldığını belirterek, gençlerin bu tür spor etkinliklerine yöneltilmesinin onların hayatlarında kalıcı etkiler bırakacağını söyledi.

Budak, bu tür kursların sadece fiziksel aktivitelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda gençlerin sosyal çevrelerini genişletmelerine ve yeni arkadaşlıklar edinmelerine imkan tanıdığını ifade etti. Karate kursları sayesinde çocukların, öz disiplin, saygı ve dayanıklılık gibi değerleri de öğrenerek hayatlarına uygulayabileceklerini belirtti. Başkan Budak, Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman gençlerin spor yapmalarını desteklediklerini ve onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehzadeler Belediyesi'nden Gençlere Karate Desteği - Son Dakika

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