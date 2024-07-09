Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Cimnastik Kursları Başladı

Spor

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları kapsamında açılan cimnastik kursları büyük bir ilgiyle başladı. Kursa katılan 12 öğrenci, haftanın üç günü uzman eğitmenler eşliğinde cimnastik eğitimi alıyor.

Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında açılan cimnastik kursunda eğitimler başladı. Uzman eğitmenler tarafından haftanın 3 günü cimnastik kursu verilecek. Çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için kurslar düzenlediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirmeleri ve sportif faaliyetlerle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için bu kursları düzenliyoruz. Cimnastik kurslarımıza olan yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağladığını görmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Cimnastik kursları, çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunurken, aynı zamanda sosyal becerilerini de geliştiriyor. Çocuklar, eğitmenleri eşliğinde yeni hareketler öğrenip yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. - MANİSA