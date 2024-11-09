Şehzadeler'de Gençler için Sportif Yetenek Taraması Başladı - Son Dakika
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Şehzadeler'de Gençler için Sportif Yetenek Taraması Başladı

Şehzadeler\'de Gençler için Sportif Yetenek Taraması Başladı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle, Şehzadeler ilçesindeki ortaokullarda sportif yetenek taraması gerçekleştiriliyor. Program, yetenekli öğrencilerin belirlenmesini ve spor branşlarına yönlendirilmesini hedefliyor.

09.11.2024 14:20  Güncelleme: 14:22
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Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle Şehzadeler'in ortaokullarında sportif yetenek taramasına başlandı. Gazi ve Avni Gemicioğlu Ortaokullarında yapılan testlerle yetenekli öğrenciler belirlenerek, spor branşlarına yönlendirilecek.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle, Şehzadeler ilçesindeki ortaokullarda "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında genel tarama test ve ölçümleri gerçekleştirilmeye başlandı. Program, öğrencilerin sportif yeteneklerini belirleyerek, uygun branşlara yönlendirilmelerini hedefliyor. İlk taramalar Gazi Ortaokulu ve Avni Gemicioğlu Ortaokulu'nda başarıyla tamamlandı. Diğer okullarda da taramalar önümüzdeki günlerde devam edecek. Yapılan taramalar sonucunda, yetenekli öğrenciler Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesine dahil edilerek branşlarına göre özel olarak yetiştirilecek. Bu sayede, genç yeteneklerin çeşitli spor dallarında profesyonel olarak gelişimleri desteklenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, şunları söyledi: "Geleceğin başarılı sporcularını ve değerli bireylerini inşa edecek gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Spor, sadece bedensel bir aktivite değil; disiplin, özgüven, azim ve dayanışma gibi hayat boyu bizlere rehber olacak değerleri kazandıran bir yoldur. Amacımız, gençlerimize bu değerleri aşılamak ve sporun büyülü dünyasına adım atarken yanlarında olmaktır. Her bir gencimizi kulübümüz çatısı altında görmek ve onlara rehberlik etmek istiyoruz. Unutmayın, gençlerimizin her biri bir yıldız adayıdır. Spor sevdalısı gençlerimizi aramızda görmekten gurur duyuyoruz ve onlara destek olmaktan mutluluk duyacağız"

Gazi Ortaokulu'nda başlayan ve Avni Gemicioğlu Ortaokulu ile devam eden taramalara, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak'ın yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de katılım gösterdi.

Bu proje ile gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi, ilçede sporun gelişimine katkı sağlama hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehzadeler'de Gençler için Sportif Yetenek Taraması Başladı - Son Dakika

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