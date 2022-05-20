Şehzadeler'in şampiyonuna bir altın da Başkan Çelik'ten

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 7. Uluslararası Dünya Kickboks Kupası'nda Kickboks K-1 Şampiyonu olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç'u altınla ödüllendirdi.

7. Uluslararası Dünya Kickboks Kupası, 52 ülkeden 3 bin 100'ün üzerinde sporcu ile İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde 12-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç bu şampiyonada rakiplerini yenerek, Dünya Kupası Kickboks K-1 Şampiyonu olarak madalya ve şampiyonluk kupasını Türkiye'ye ve Manisa'ya kazandırdı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç, antrenörü Ediz Barış, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özer ve kulüp yöneticisi Ahmet Demiraslan'ı belediyede misafir etti. Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu başarısı nedeniyle tebrik ederek, altınla ödüllendirdi. Antrenör Ediz Barış şampiyona hakkında Başkan Çelik'e bilgi verirken, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özel de "Her daim destekçimiz olan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik, İl Spor Müdürümüz Yunus Öztürk ve Belediye Spor Kulübü yönetimimize teşekkür ederim." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Cemile Aykoç, kulüp antrenör ve yöneticilerini tebrik ederek, şöyle konuştu: "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç kardeşimi kutluyorum. Üzerinde emeği olan hocalarına, antrenörlerine ve kulübümüzün yöneticilerine katkıları için teşekkür ediyorum. Sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz sporcu kardeşlerimizin gençlerimizin Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde derece elde etmeleri, İstiklal Marşımızı okutmaları bizim de göğsümüzü kabartıyor. Ben de bu noktada daha nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Kulübümüzün tüm sporcularına başarılar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum"

Cemile Aykoç sadece 2022 yılının ilk 4 buçuk aylık döneminde Muaythai Büyükler Avrupa 2'ncisi, Güçlü Kadınlar Şampiyonası Şampiyonu, Profesyonel Kickboks K-1 Gala Maçı Şampiyonu ve Kickboks Dünya Kupası K-1 Şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. - MANİSA