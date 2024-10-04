Şehzadeler Kadın Spor Merkezi\'nde Eğitimler Devam Ediyor

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Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde, kadınlara yönelik spor eğitimleri uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülüyor. Yeni dönem için planlamalar devam ederken Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesini vurguladı.

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi, kadınlara yönelik spor faaliyetlerini uzman eğitmenlerle yürütmeye devam ediyor. Hafta içi her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında fitness, aerobik, pilates ve kardiyo çalışmaları yapılıyor. 190 kadın kursiyerin aktif olarak eğitim aldığı merkezde, yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.

Kadın Spor Merkezi, kadınların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir program sunuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen spor faaliyetleri, kadınlar arasında yoğun ilgiyle karşılanıyor. Şehzadeler Belediyesi, yapmış olduğu bu çalışmalar sayesinde kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarını hedefliyor.

Kadınların toplumda daha güçlü bir şekilde yer alması için pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Kadınlarımızın spora erişimini kolaylaştırmak ve onların yaşam kalitesini artırmak adına her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Şuan için Kadın Spor Merkezimizden 190 kadınımız faydalanmakta. Önümüzdeki dönem kursları için planlama çalışmalarımız devam ediyor. Yeni dönem kurs takvimimiz belli olduktan sonra gerekli duyuruları yaparak kayıtları almaya başlayacağız." dedi. - MANİSA