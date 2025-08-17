Seki Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç Başpehlivan Oldu - Son Dakika
Spor

Seki Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç Başpehlivan Oldu

17.08.2025 22:19
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 32'nci Seki Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç şampiyon oldu.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Geleneksel Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç başpehlivan oldu.

Seydikemer ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyona 65 başpehlivan ile birlikte yaklaşık bin pehlivan katıldı. Finalde Orhan Okulu'yu mağlup eden İsmail Koç, 32'nci Seki Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Haber – Kamera: Gülgün AKYOKUŞ/Seydikemer (MUĞLA)

Kaynak: DHA

