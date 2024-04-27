Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi - Son Dakika
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Spor

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki başkanlık seçimini 1177 oy alan Şekip Mosturoğlu kazandı. Mosturoğlu, seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, seçim sonucunu 3 Temmuz zaferinin taçlanması olarak kabul ettiğini belirtti ve Fenerbahçe'nin her zaman payidar kalacağını vurguladı.

27.04.2024 17:30
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- Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi

Şekip Mosturoğlu: "3 Temmuz zaferimiz burada taçlanmıştır"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki başkanlık seçimini 1177 oy alan Şekip Mosturoğlu kazandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda başkanlık seçimi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplamda 1529 oy kullanılan seçimde Şekip Mosturoğlu 1177, Sevil Becan 265 ve Nihat Tokat da 87 oy aldı. Seçimi kazanmasının ardından konuşma gerçekleştiren Şekip Mosturoğlu, kürsüye çıkmadan önce tebrikleri kabul etti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Mosturoğlu, "Oy kullanan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerime şükranlarımı sunuyorum. Bizi seçtiler. Diğer başkan adaylarını tebrik ediyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür ediyorum; çok titiz bir toplantı yaptı. Bu sürece başladığımda seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olarak kabul edileceği olarak düşünüyordum. 3 Temmuz zaferimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, hiç kimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert burada durmaktadır, bu duvar durduğu sürece Fenerbahçe her zaman payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu konuşmasının ardından başkan adayları Sevil Becan ve Nihat Tokat ile birlikte el ele poz verdi.

Yüksek Divan Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Şekip Mosturoğlu (Başkan),

Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili),

Levent Hataylı (Sekreter),

Elizabet Uğurlu

Çağlar Özdemir (Sayman).

Kaynak: İHA

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