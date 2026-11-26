TFF 3. Lig'de yer alan Zonguldakspor'un yeni teknik direktörü Selahaddin Dinçel için imza töreni gerçekleştirildi. Dinçel, taraftarın vereceği desteğe güvendiğini ifade ederek, Zonguldakspor'u özlenen günlerine kavuşturmak istediklerini dile getirdi.

İmza törenine Kulüp Başkanı Harun Demir ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Törende konuşan Dinçel, bugüne kadar 17 kulüpte görev aldığını, Zonguldakspor'u ise geçmişteki başarıları ve taraftar gücü sebebiyle tercih ettiğini belirtti. Ligin ilk yarısında geriye kalan 4 haftayı en iyi biçimde değerlendirmek istediklerini ifade eden Dinçel, "İkinci yarıya çok daha güçlü bir Zonguldakspor olarak gireceğiz. Lig sonuna kadar oynayacağımız 21 resmi maç var. Bu maçları sadece Selahaddin Dinçel oynamayacak. Yönetim kurulu, teknik heyet, personel ve futbolcularımızla birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

"Şehrin ve taraftarlarımızın desteğine güveniyorum"

Selahaddin Dinçel, Zonguldakspor'un taraftar gücüne de değindi. "Her takıma nasip olmayacak bir 12. adam gücü Zonguldak'ta var. Şehrin ve taraftarlarımızın desteğine inanılmaz derecede güveniyorum. İnşallah el birliğiyle hep birlikte özlenen eski günlere geri döneceğiz" diye konuştu.

Takımın tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu, ancak ligde hedeflenen noktada bulunmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, futbolcularla yaptığı görüşmelerde performanslarını artırmaları gerektiğini söylediğini aktardı. Dinçel, iki günlük antrenmanda oyuncuların istekli olduğunu gördüğünü belirterek bunu pazar günü Yalova'da oynanacak müsabakaya yansıtmak istediklerini dile getirdi.

"Şu an transfer düşüncem yok"

Dinçel, devre arası transfer dönemiyle ilgili de açıklamalarda bulunarak elindeki kadroya güvendiğini dile getirdi ve "Kesinlikle 'Herhangi bir bölgede eksiklik var, oraya transfer yapalım' şeklinde bir düşüncem yok. Eldeki oyuncuların iyi olduğunu biliyorum. Oyuncularımızın performansını artırarak takıma ne kadar doğru isimler olduklarını göstermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.