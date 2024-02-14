Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Selçuk Can, şampiyonada çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Finalde ise Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, Selçuk Can'ın kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu oldu.

14.02.2024 21:03  Güncelleme: 21:04
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

Şampiyonaya 2'nci turdan başlayan Selçuk Can, Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Milli sporcu bu turda Bireysel Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaştı. Selçuk Can, maçın her iki devresinde ihtarla altığı 1'er puanla maçı 2-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde 2 Avrupa ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan Selçuk Can, ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: DHA

Romanya, Selçuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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