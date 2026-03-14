Selçuk İnan'dan Hakem Tepkisi

14.03.2026 17:31
Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, maç sonu hakem Cihan Aydın'a sert eleştirilerde bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu hakemi sevmiyorum. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum. Daha önce de federasyona maçlarımıza vermemesini rica ettim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında hakem Cihan Aydın'ın yönettiği Kocaelispor - Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde Konyaspor'un penaltı kazanmasının ardından hakeme itiraz eden Selçuk İnan kırmızı kart gördü. Pozisyon sonrası Kocaelispor teknik heyeti ve oyuncular da karara tepki göstererek sahadan çekildi.

"Neden kırmızı kart gördüğümü ben de bilmiyorum"

Kırmızı kart gördüğü için açıklamayı stat dışında yaptığını belirten Selçuk İnan, yaşanan pozisyona tepki gösterdiğini ifade ederek, "Cezalıyım, kırmızı kart gördüm. Neden gördüğümü hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme 'Hocam vallahi bu penaltı değil' demekle kırmızı kart gördüm. Açıkçası buna çok şaşırdım. Futbolun içinde itiraz da var, duygular da var ama böyle bir durumda kırmızı kart görmek beni gerçekten üzdü. Maçın heyecanı içinde takımımın hakkını savunmaya çalıştım ama karşılığı bu olmamalıydı" dedi.

"Bu hakemi sevmiyorum"

Hakemle ilgili düşüncelerini açık şekilde dile getiren İnan, "Bu hakemi sevmiyorum. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bu kadar ters bir hakem, bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum. Daha önce de federasyona rica ettim. İnsanların duyguları olabilir; bazı insanlar birbirini sever, bazıları sevmez. Ama bunu bile bile lütfen bu hakemi bizim maçlarımıza vermeyin. Eğer bundan sonra bu hakem benim maçlarıma verilirse başkanımdan ve yöneticilerimden izin isteyeceğim, saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Sahadaki kararlarla bu emekler boşa giderse buna sessiz kalamam"

Takımı için büyük emek verdiğini belirten Selçuk İnan, "Ben sadece hakkın peşindeyim. Oyuncularım emek veriyor, biz her gün çalışıyoruz. Ben sabah akşam bu takım için çalışıyorum, gecemi gündüzümü bu kulüp için veriyorum. Kocaelispor'la ilgili hayallerim var, hedeflerim var. Eğer sahadaki kararlarla bu emekler boşa giderse buna sessiz kalamam. Bu yüzden burada konuşuyorum. Yine hatalar olabilir ama biz yine konuşacağız, yine bu camianın hakkını savunacağız" şeklinde konuştu.

"Ligin en renkli takımlarından biriyiz"

Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan İnan, "Bu kadar insan emek veriyor. Kocaelispor çok büyük bir kulüp. Ligin en renkli takımlarından biriyiz, tribünleri en çok dolan takımlardan biriyiz. Böyle bir camiayı yok sayamazsınız. Taraftarımızın, bu kulübe gönül veren insanların emeğini de görmezden gelemezsiniz. Bu yüzden buna sessiz kalmayacağız" diye konuştu.

"Tek istediğimiz adalet"

Hakem kararlarının uzun süredir kendilerini üzdüğünü belirten Selçuk İnan, "Biz ekstra bir şey istemiyoruz. Olmayan bir pozisyon bizim lehimize verilsin diye bir talebimiz yok. Tek istediğimiz adalet. Ama sürekli aleyhimize kararlar verilmesi düşündürücü. Ben de bu yüzden sessiz kalmak istemiyorum. Bugün burada konuşmamın sebebi bu. Kocaelispor camiası sahipsiz değil. Biz varız, taraftarımız var ve herkes bunun farkında olmalı" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
