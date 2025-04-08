Selçuk İnan: Göztepe Fiziksel Olarak Güçlü - Son Dakika
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Selçuk İnan: Göztepe Fiziksel Olarak Güçlü

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Selçuk İnan, Göztepe'nin güçlülüğünü vurgulayarak maçın analizini yaptı, 1-1 berabere kaldılar.

08.04.2025 00:34
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- Selçuk İnan: "Göztepe fiziksel olarak çok güçlü bir takım"

İZMİR - Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe'nin fiziksel olarak çok güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Oynadıkları uzun toplar ve akabinde ikinci toplar onlar için önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelelerinden dolayı iki takımı da tebrik eden İnan, "İki takımın da fazlasıyla puanlara ihtiyacı vardı. Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim. Aslında Göztepe'nin fiziksel olarak çok güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Oynadıkları uzun toplar ve akabinde de ikinci toplar onlar için önemliydi. Bunun üzerine çok çalıştık. Kapacağımız toplarla da özellikle merkeze Halil ve Kozlowski'ye oynayacağımız ilk paslar ve akabindeki koşular önemli olacaktı. Birçok şey gerçekleşti. Pozisyonlara da girdik. Dengeli bir oyun varken ilk yarının son dakikalarında Göztepe'nin az önce söylediğim gibi baskısı oldu. Yandan ortaları uzun topları ve bir penaltı. Sonrasında tabii penaltının kaçmasından sonra ikinci yarıya da iyi başladık. Golü de bulduk. Maçı 80. dakikaya kadar bir şekilde götürdük. İyi de oynadık. Özellikle kaptığımız toplardan sonra alanlar, boşluklar bulduk. Pozisyonlar da bulduk. Final paslarını iyi atabilseydik belki de 2. golü de bulabilirdik. Ama bunların dışında defansif olarak da az önce söylediğim gibi Göztepe gerçekten çok güçlü bir takım, belli bir oyunları var. İkinci topları belki de Türkiye'deki en iyi oynayan takım uzun boylu oyuncuları var. Bundan dolayı da geriye çekilmek ve onlarla mücadele etmek kaçınılmazdı. Bunu da yaşadık. İster istemez fazlasıyla geriye çekildik. Ancak son 10 dakikada kazandığımız topları doğru değerlendirmemeye başladık ve iyice gömüldük. Nihayetinde son dakikada yediğimiz golle maç beraber bitti. Son dakikada yediğimiz gol beni üzdü. Ama yine de oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Göztepe Fiziksel Olarak Güçlü - Son Dakika

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