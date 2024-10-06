Selçuk İnan: 'Kazanamadığımız için üzgünüz' - Son Dakika
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Selçuk İnan: 'Kazanamadığımız için üzgünüz'

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kazanamadıkları için üzüntü duyduklarını belirtti.

06.10.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İnan, mücadeleleri için Beşiktaş'ı tebrik ettiğini belirterek, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da başarılar diledi.

Maça kazanmak istediklerini belli ettirerek başladıklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Pozisyonlara girerek başladık. Maça tam düşündüğümüz gibi başladık. Tabi Beşiktaş'ın artılarını eksilerini fazlasıyla bildiğimiz için doğru savunduğumuzu düşünüyorum. Doğru zamanda doğru atakları da yaptık, pozisyon da bulduk. Ancak değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Maç arada bir gitti geldi, bir geçiş oyununa döndü, en nihayetinde toparlanmasını bildik. Çünkü Beşiktaş'ın önemli oyuncuları var. Onlara alan ve zaman verdiğinizde sizi çabucak cezalandırabileceklerinin farkındaydık. Çok iyi mücadele etti takım, bu yüzden mutluyum. Onları tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum, çok iyi mücadele ettiler. Ne olursa olsun maçın başından sonuna kadar maçın içinde kaldılar. Kazanmak istediklerini belli ettirdiler. Yeni bir takımız, işimiz kolay değil ama oyuncularımızın bu kadar çabuk sürede gelişim göstermesi takımı sahiplenmesi beni ayrıca mutlu etti. Bugün bir puan aldık, üzgünüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. En nihayetinde son dakikada da olsa 1 puan almak ve buranın zor bir deplasman olduğunu rakiplere hissettirmek benim için önemliydi."

Selçuk İnan, penaltı kararıyla ilgili de şunları söyledi:

"Çok ağır karardı. Uzun zamandır bu kadar basit penaltılar olmuyordu ama ne hikmetse bu sene bu tür penaltılar belki de takımına, zamanına göre verilmeye başlandı. Bu beni endişelendiriyor. Hakemlerimizle ilgili kötü şeyler söylemek hiç istemem, genç hakemler. Futbol Federasyonu da onların arkasında durmaya çalışıyor, yeni hakemler kazanmaya çalışıyor. Bunun ucunu kaçırmamak lazım, fazla baskının da bu tür hakemleri geriye götüreceğine inananlardanım. Bu tür hakemlere sürekli maç vermek iyi bir şey bir yandan diğer taraftan genelde yapmış olduğu hatalar ve tecrübesizlikler, bizim gibi takımların aleyhine oluyor. Bu da bizi biraz üzüyor. Kötü niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Sivas maçında da bu hakem vardı, ufak bir serzeniştim olmuştu. Nedense takdir hakları rakiplerden yana oluyor. Genç hakem umarım ilerde başarılı olur ama bugün vermiş olduğu penaltı bize verdiği sarı kartlar çabucak çaldığı fauller bizi biraz oyundan düşürdü. Açıkçası penaltı olmadığını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Beşiktaş, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: 'Kazanamadığımız için üzgünüz' - Son Dakika

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