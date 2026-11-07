Selçuk İnan, Kocaelispor'un Eyüpspor'u 2-0 yendiği maçta ilk yarıyı övdü - Son Dakika
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Selçuk İnan, Kocaelispor'un Eyüpspor'u 2-0 yendiği maçta ilk yarıyı övdü

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Süper Lig'de 11. haftada Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yenip milli takım arasına galibiyetle girdi. Selçuk İnan, oyuncularının ilk yarıda neredeyse hatasız oynadığını söyleyerek onları tebrik etti ve milli takım arasına bu galibiyetle girmenin önemli olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, müsabakanın ilk yarısında oyuncularının neredeyse hatasız oynadığını söyledi.

Selçuk İnan, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor maçının kolay olmayacağını önceden bildiklerini dile getiren Selçuk İnan, "Son haftalarda skor anlamında iyi performans göstermeseler de milli takım arası öncesi çıkış arıyorlardı. Daha agresif ve motive olacaklarını biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Oyuncularım, ilk yarı neredeyse hatasız oynadılar. Ön alan baskısını çok iyi yaptılar. Maçı da çok istediler. Milli takım arasına böyle bir galibiyetle girmek önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın tamamında gösterdikleri performanstan dolayı memnun olduklarını kaydeden 41 yaşındaki çalıştırıcı, "İkinci yarı ofansif olarak etkili gözükmesek de rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Gerçekleri konuşmak gerekirse maçın tamamında hakimiyet kuracak güçte değiliz. Yine de iyi bir mücadele ve duruşla istediğimiz sonucu alabildik. Oyuncumuz Show'un durumu ile ilgili bir şey söyleyemem. Doktorumuz muayenesini yaptı. Durumu netleşince sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

"Bu dönemde böyle bir milli takım arası bize iyi gelebilir"

Selçuk İnan, oyuncularına yük bindiği için milli takım arasının takıma iyi geleceğini söyledi.

Milli takım aralarının futbol için tartışmalı bir konu olduğunu aktaran genç teknik adam, şu görüşleri paylaştı:

"Hocalar olarak bunlara uymak zorundayız. Bazen sakatlarımız oluyor ve milli takım arası bize avantaj sağlıyor. Bazen de çok iyi bir performans gösteriyorsunuz ve milli takım arası geliyor. Havanızın bir şekilde dağıldığını düşünüyorsunuz. Bu dönemde böyle bir milli takım arası bize iyi gelebilir. Aynı oyuncularla çok fazla oynadık. Oyunculara yük bindi. Motivasyonumuzu düşürecek bir durum yok. Ayrıca Rigoberto Rivas, ağrıları olduğunu söyledi. O yüzden maçın sonlarında oyundan çıktı. Tetkiklerden sonra durumunu söyleyebiliriz."

Kocaelispor'un 21 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen'in ilk defa A Milli Futbol Takımı'na çağrılmasına değinen Selçuk İnan, "Serhat'ın milli takıma çağrılması Kocaelispor için önemli bir olay. Hepimiz gurur duymalıyız. Transfer ederken onun potansiyelini biliyorduk. Kendisi de çok çalıştı, istedi ve çabaladı. Çok da iyi bir karakterden bahsediyoruz. Bu mutluluğu hak ediyordu. Onunla gurur duyuyorum. Onu tebrik ediyorum. Kutsal olan milli takım formasını yıllarca giyen biri olarak onunla konuştum. Oraya çağrılmak çok önemli ve büyük bir olay ama oralarda oynamaya devam etmek çok zor. Bunu kendisiyle paylaştım. Serhat da bunların altından kalkabilecek karaktere ve yeteneğe sahip. İnşallah milli takımımızı uzun seneler boyunca en iyi şekilde temsil eder." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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