Selçuk İnan, Kocaelispor\'un Eyüpspor\'u 2-0 yenip milli araya girmesini önemsedi

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada; "İyi bir mücadele ve duruş ile maçı kazanmasını bildik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün Eyüpspor maçının kolay olmayacağını biliyorduk. Son haftalarda çıkış aradıklarını biliyorduk. Daha agresif olacaklarını da tahmin ediyorduk. Biz de maça iyi hazırlandık. İlk yarı neredeyse hatasız oynadık ve genel anlamda maçı çok istedik. Milli araya galibiyetle girmek bizim için önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Müccadelenin ikinci yarısında daha sakin oynadıklarını aktaran Selçuk İnan, "Oyunun tamamını ele aldığımızdan dolayı da ayrıca memnunum. İkinci yarı ofansif olamasak da rakibe de fırsat vermedik. Bütün maçı domine edecek güçte henüz değiliz. İyi bir mücadele ve duruş ile maçı kazanmasını bildik" şeklinde konuştu.

"Motivasyon açısından bizi düşürecek bir durum yok"

Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan İnan, "Bir önceki milli ara 21 gündü. Bu sefer daha klasik sürede olacak. Yıllardır tartışılan bir durum, fakat biz hocalar olarak buna uymak zorundayız. Bazen hava yakalıyorsunuz ve milli ara dönemine denk geliyorsunuz. Bu dönemde böyle bir milli ara olması bize de iyi gelebilir diye düşünüyorum. Motivasyon açısından bizi düşürecek bir durum yok" açıklamasında bulundu.

"İnşallah milli takımımızı yıllarca gururla temsil eder"

Yeşil-siyahlıların milli davet alan kalecisi Serhat Öztaşdelen'i tebrik eden Selçuk İnan, "Kocaelispor adına önemli bir olay olduğu için gurur duyuyoruz. Hepimiz adına mutluluk verici. Çok çalıştı, istedi ve hayallerdine kavuştu. Sehat, iyi bir karakter. Onunla gurur duyuyorum. Yıllardır o formayı giymiş biri olarak, orada olabilmek iyi bir durum ama kalıcı olabilmek de önemli diye düşünüyorum. İnşallah milli takımımızı yıllarca gururla temsil eder" ifadelerini kullandı.