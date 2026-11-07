Selçuk İnan, Kocaelispor'un Eyüpspor'u 2-0 yenip milli araya girmesini önemsedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Selçuk İnan, Kocaelispor'un Eyüpspor'u 2-0 yenip milli araya girmesini önemsedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Selçuk İnan, Kocaelispor\'un Eyüpspor\'u 2-0 yenip milli araya girmesini önemsedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Selçuk İnan, Kocaelispor\'un Eyüpspor\'u 2-0 yenip milli araya girmesini önemsedi
Haber Videosu

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Selçuk İnan, iyi bir mücadele ve duruşla kazandıklarını belirterek milli araya galibiyetle girmenin önemli olduğunu söyledi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada; "İyi bir mücadele ve duruş ile maçı kazanmasını bildik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün Eyüpspor maçının kolay olmayacağını biliyorduk. Son haftalarda çıkış aradıklarını biliyorduk. Daha agresif olacaklarını da tahmin ediyorduk. Biz de maça iyi hazırlandık. İlk yarı neredeyse hatasız oynadık ve genel anlamda maçı çok istedik. Milli araya galibiyetle girmek bizim için önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Müccadelenin ikinci yarısında daha sakin oynadıklarını aktaran Selçuk İnan, "Oyunun tamamını ele aldığımızdan dolayı da ayrıca memnunum. İkinci yarı ofansif olamasak da rakibe de fırsat vermedik. Bütün maçı domine edecek güçte henüz değiliz. İyi bir mücadele ve duruş ile maçı kazanmasını bildik" şeklinde konuştu.

"Motivasyon açısından bizi düşürecek bir durum yok"

Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan İnan, "Bir önceki milli ara 21 gündü. Bu sefer daha klasik sürede olacak. Yıllardır tartışılan bir durum, fakat biz hocalar olarak buna uymak zorundayız. Bazen hava yakalıyorsunuz ve milli ara dönemine denk geliyorsunuz. Bu dönemde böyle bir milli ara olması bize de iyi gelebilir diye düşünüyorum. Motivasyon açısından bizi düşürecek bir durum yok" açıklamasında bulundu.

"İnşallah milli takımımızı yıllarca gururla temsil eder"

Yeşil-siyahlıların milli davet alan kalecisi Serhat Öztaşdelen'i tebrik eden Selçuk İnan, "Kocaelispor adına önemli bir olay olduğu için gurur duyuyoruz. Hepimiz adına mutluluk verici. Çok çalıştı, istedi ve hayallerdine kavuştu. Sehat, iyi bir karakter. Onunla gurur duyuyorum. Yıllardır o formayı giymiş biri olarak, orada olabilmek iyi bir durum ama kalıcı olabilmek de önemli diye düşünüyorum. İnşallah milli takımımızı yıllarca gururla temsil eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigKocaelisporSelçuk İnanEyüpsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti 3 kişinin durumu kritik 18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Osimhen’den haber var Galatasaray son durumunu açıkladı Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı
16:45
Avrupa’da Acun Ilıcalı sürprizi Bir kulüp daha alabilir
Avrupa'da Acun Ilıcalı sürprizi! Bir kulüp daha alabilir
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:12
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz’in son hali
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali
15:34
Süper Lig’de durdurulamayan düşüş Üst üste 8. yenilgi
Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 16:59:37. #7.13#
SON DAKİKA: Selçuk İnan, Kocaelispor'un Eyüpspor'u 2-0 yenip milli araya girmesini önemsedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android