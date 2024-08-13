Spor

- Selçuk İnan: "Zorlu şartlarda önemli galibiyet"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan:

"Sezona galibiyetle başlamak motivasyonumuzu artırdı"

MUĞLA - Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Bodrum FK karşısında zorlu şartlarda önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Bodrumspor'un Süper Lig tarihindeki ilk maçını kendi sahasında oynama başarısını ve stadın zamanında yetiştirilmesi sürecini övgüyle karşıladı. Bodrum ekibini tebrik ederek sözlerine başlayan İnan, "Stadı ilk maça yetiştiren yöneticilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bodrumspor'un Süper Lig'deki ilk maçını kendi sahasında oynaması onlara yakışırdı" dedi.

Maçın oynandığı sıcak hava koşullarına da dikkat çeken İnan, "Bu dönemde ülkemizde futbol oynamak gerçekten kolay değil. Sıcak hava ve yüksek nem gibi zorlu koşullarda futbolcuların sağlığı büyük bir risk altında. Gelecekte bu tür organizasyonlarda daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadeleye dair değerlendirmesinde, iki takımın da sahada büyük bir efor sarf ettiğini belirten İnan, "Sezonun başında, yeni takımlar ve yeni transferlerle sahaya çıkmak her zaman zordur. Bu nedenle, mücadele gücü yüksek bir maç izledik. Eksiklerimize rağmen, sahada büyük bir mücadele sergiledik. 10 kişi kalmamıza rağmen maçı kazanmak bizim için çok önemliydi" dedi.

İnan, sözlerini "Sezona galibiyetle başlamak motivasyonumuzu artırdı, oyuncularımı tebrik ediyorum" diyerek noktaladı.