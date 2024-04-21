Selçuklu Fen Lisesi\'ne Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha Yapılıyor

Spor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selçuklu Fen Lisesi'ne kazandırılacak olan kapalı spor salonu ve suni çim sahanın yapımı devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi eğitime ve gençliğe olan desteğine ilçede bulunan okullara kapalı spor salonları ve suni çim sahalar kazandırarak devam ediyor. Bu çerçevede projelendirilen Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahanın yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Eğitimi ve gençliği her zaman önemseyen Selçuklu Belediyesi kapalı kapalı spor salonu ile bu yatırımlarını taçlandırıyor. İnşa edilen kapalı spor salonu, bodrum ve zemin kattan oluşacak. Bodrum katında 4 adet spor salonu, 2 adet soyunma odası, teknik alanlar ve duşlar yer alacak. Zemin katta ise hentbol ölçeğinde spor salonu, 2 adet soyunma odası, bay-bayan öğretmenler odası ve duş alanları bulunacak.

"Çocuklarımız için ne yapsak az"

Selçuklu'da okulların ihtiyaçları doğrultusunda yeni eğitim yatırımlarını ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın isteklerine her şartta önem veriyor, çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor ve onlar için ne yapsak az. Selçuklu Fen Lisemizde kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı vardı. Selçuklu Belediyesi olarak lisemizde gayet modern, spor alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim sahayı kazandırmak için çalışmalara başladık. Günümüz şartlarından uygun ve tüm detaylar düşünülerek inşa edilen spor salonlarımızın yapım çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah okulumuza çocuklarımızın daha modern ve konforlu bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak nitelikli bir tesisi kazandıracağız. Hem eğitim hem de spor alanında ilçeye değer katacak bu yatırımın hem milli eğitimimize hem de spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA