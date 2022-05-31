Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu

31.05.2022 14:30
Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Tosca, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında 3. oldu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Tosca, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında 3. oldu.

Bu yıl, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonasına katılan Selçuk Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Tosca, burada 10 Yaş Erkekler Kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak milli takıma girme hakkı elde etti. Sırbistan'nın Cacak kentinde Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasına milli takım sporcusu olarak katılan Tosca, Dünya 3.'sü oldu. Tosca'nın antrenörü Bahadır Uygur, yarışmada 3.'lük madalyası alarak kendilerine bu gururu yaşatan Umut Tosca'yı tebrik etti.

Yarışmada takım olarak Macaristan 1. olurken, Slovakya 2., Türkiye ise 3. oldu. - İZMİR

Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu
Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu
Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu
Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk kafasından yaralandı Gaziosmanpaşa'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk kafasından yaralandı Batman'da telefonlara sızarak kişilerin bilgilerini ele geçiren 6 kişi operasyonla yakalandı Batman'da telefonlara sızarak kişilerin bilgilerini ele geçiren 6 kişi operasyonla yakalandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Fitnes, Çocuk, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:57 Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti
13:48 Alışveriş tutkusu başına iş açtı! Borcunu ödemek için kredi çekip o parayla da kıyafet alan kadın icralık oldu
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 14:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement