Selendi Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Selendi ekibi, önümüzdeki hafta oynayacağı Adalaspor maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'den düşen Selendi Belediyespor, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Selendi temsilcisi, 8'de 8 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Alaşehir'de oynanan Salihli Yıldırımspor karşılaşmasında Abdullah Türkan, Sadık Arıkan ve Serdal Kara hakem üçlüsü görev yaptı.

Müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda Selendili taraftar tribünden takip etti. Selendi Belediyespor'un gollerini 2. dakikada Yağız Berk, 18. dakikada Gökay, 40. dakikada Salih ve 90. dakikada Emre Gülmez kaydetti. Karşılaşmanın ardından Selendi cephesinde büyük sevinç yaşanırken, futbolcular şampiyonluk şarkıları söyledi.

Selendi Belediyespor, önümüzdeki hafta sahasında Adalaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı kazanması halinde Selendi ekibi, son haftaya şampiyonluğunu ilan ederek çıkacak.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Selendi Belediyespor Kulüp Başkanı Ömer Karagöz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonluk için son 90 dakikamız kaldı. İnşallah önümüzdeki hafta Adalaspor maçını da kazanarak şampiyon olacağız. Hak ettiğimiz Süper Amatör Küme'ye bir sezonun ardından geri döneceğiz. Tüm taraftarlarımızı hafta sonu stadımıza davet ediyor, bu coşkuyu birlikte yaşamaya çağırıyoruz" dedi. - MANİSA