Selim Kalaycı'nın El Ameliyatı

Spor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Selim Kalaycı, sol elinden operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, evinde yaşadığı kaza nedeniyle sol elinin üst kısmında kırık oluşan pasör çaprazı Selim Kalaycı'nın sponsor hastanede ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Evinde yaşadığı talihsiz kazadan dolayı Selim Kalaycı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.