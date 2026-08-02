Selin Kılıçoğlu: Triatlon Şampiyonu Olma Yolu - Son Dakika
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Selin Kılıçoğlu: Triatlon Şampiyonu Olma Yolu

Selin Kılıçoğlu: Triatlon Şampiyonu Olma Yolu
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Paletli yüzmeden triatlona geçen Selin Kılıçoğlu, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek istiyor.

Paletli yüzmede elde ettiği başarılarını triatlona taşıyan Selin Songül Kılıçoğlu, ay-yıldızlı formayla uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek için yoğun antrenman programını sürdürüyor.

İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki Selin Songül Kılıçoğlu, lisanslı yüzücü olan ablasını örnek alarak 12 yaşında paletli yüzme alanında spora başladı. Bu branşta kendisini geliştiren sporcu, 2024'te İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme Çift Palet 50 metre D kategorisinde 4'üncü oldu.

Aynı yıl Macaristan'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda küçükler kategorisinde mücadele eden Selin Songül, bu yıl Paletli Yüzme İzmir Şampiyonası'nda ise Gençler A kategorisinde 50 metre ve 100 metrede birincilik elde etti.

Başarılı sporcu daha sonra kariyerini triatlon sporuyla sürdürmeye karar verdi.

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının aralıksız ve ardışık olarak yapıldığı dayanıklılık sporu triatlonda geçen yıl Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen GEKA Aquatlon M3 kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Kılıçoğlu, milli takım formasına ulaşmayı amaçlıyor.

"Hayallerime ulaşmak için spor yapmayı bırakmayacağım"

Selin Songül Kılıçoğlu, AA muhabirine, yeni turnuvalara katılmak için hazırlıklarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Triatlonun kendisi için uygun bir spor dalı olduğunu anlatan Selin, "Bu sene triatlonda koşuda milli takım C barajını geçtim. Yüzmede de barajı geçip milli takıma geçmek istiyorum. Ülkemi en iyi derecede temsil etmek istiyorum." dedi.

Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi başarılı sporcu, antrenmanlarını aksatmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her gün çift antrenman olacak şekilde antrenman yapıyorum. Bu beni biraz yoruyor ama hayallerime ulaşmak için bırakmayacağım. Okul açısından bazen antrenmanlarım derslerimle çakışabiliyor. Akşam antrenmanından sonra da ders yapmak çok zor oluyor. Bu yüzden uykumdan feragat etmek zorunda kalabiliyorum ama hayallerime ulaşmak için spor yapmayı bırakmayacağım. Bu sporu yapabilmek için doğru uyku, doğru beslenme ve iyi bir antrenör çok önemli. İnşallah milli takım testlerini geçip uluslararası yarışlarda da başarı göstermek istiyorum."

En büyük destekçisi annesi

İki çocuk annesi Arzu Kılıçoğlu ise Selin'in milli takımı çok istediğini ve bunun için çok çabaladığını belirtti.

Kızını antrenmanlarda yalnız bırakmamaya çalıştığını ifade eden Arzu Kılıçoğlu, şöyle konuştu:

"Ona her şekilde destek olmaya çalışıyorum. Başarılı olabilmesi için kendimce araştırmalar yapıyorum. İster istemez hayatımızı sporcuya göre ayarlıyoruz. 'Sporcu annesi olmak' diye bir şey varmış gerçekten. Ama pek çok handikabımız var. Spor yapan gençlerimizin okul hayatlarında oldukça zorlanabildiğini gördüm. Bu konuda yetkili mercilere seslenmek istiyoruz. Hem akademik hem de spor başarıları açısından yapılabilecek şeyler varsa ki eminim onlar bu çalışmaları yapıyordur. Yardımlarını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selin Kılıçoğlu: Triatlon Şampiyonu Olma Yolu - Son Dakika

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